В ГД приняли закон о порядке предоставления сведений по счетам чиновников

Фото: duma.gov.ru

Госдума 23 мая приняла в третьем чтении законопроект, которым регулируется порядок предоставления данных и запросов по счетам чиновников в рамках антикоррупционных проверок, а также о порядке выдачи соответствующих справок банками и налоговыми органами. Инициатором законопроекта выступило правительство РФ. Законопроект был разработан в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2021–2024 годы, утвержденным указом главы государства, передает ТАСС.

В рамках закона будет создан список должностных лиц, которые будут вправе получать информацию от банков в виде справок по счетам и вкладам юридических и физлиц. Кроме того, руководители органов субъектов РФ получат право направлять соответствующие запросы в кредитные организации с целью профилактики финансовых правонарушений при проведении антикоррупционных мероприятий.

Вместе с тем налоговые органы теперь будут обязаны предоставлять данные о наличии у проверяемых чиновников счетов и вкладов в банках. Закон также обязывает ЗАГСы предоставлять информацию об актах гражданского состояния, а также любые другие сведения, хранящиеся в базе Единого госреестра записей актов гражданского состояния.

Законопроект также регламентирует порядок предоставления справок по счетам и вкладам всех сотрудников Центрального банка с целью обеспечить недопущение конфликта интересов в ситуациях, когда работник не передал в доверительное управление приносящие доход акции и ценные бумаги.

Ранее Telegram-канал Ni Mash сообщил, что министр социальной политики Нижегородской области Наталья Исаева возвела себе коттедж за счет средств, выделенных на постройку жилья для детей с инвалидностью. По его словам, чиновница получала взятки в виде строительных материалов от директора местного детдома на общую сумму более двух млн рублей.