В ГД попросили проверить мастерскую, отказавшуюся напечатать Z на футболке

Прокуратура и Роспотребнадзор получат запрос на проверку ситуации с отказом мастерской в Москве напечатать на футболке принт «Zа Победу!» из-за символа Z, символизирующего спецоперацию на Украине. Запрос на это подготовил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Об этом депутат сообщил в своем Telgram-канале.

Столичная компания «Принтаника» отказалась принимать заказ на выпуск футболки с надписью «Zа Победу!». В связи с обращением ко мне Евгения (он также прислал и скрины), уже завтра направлю запросы в Роспотребнадзор и прокуратуру. Даже с позиции закона о защите права потребителей ему не имели права отказать в предоставлении услуги, — написал депутат.

18 июня на молодых людей, повредивших огромную букву Z в Чебоксарах, завели уголовное дело по статье «Вандализм». Им грозит до трех лет лишения свободы. Кроме того, каждому из них придётся заплатить административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Инцидент произошел рано утром на бульваре Купца Ефремова. Молодые люди сорвали с литеры Z часть пластика. Их действия попали на камеру видеонаблюдения.