Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал ко второму чтению поправку, в соответствии с которой банки будут приостанавливать взыскание долгов с участников спецоперации на Украине, передает ТАСС. Основанием для этого будет служить заявление самого должника.
Банк или иная кредитная организация, осуществляющая обслуживание счетов должника, приостанавливает исполнение требований о взыскании денежных средств, содержащихся в поступивших или поступающих непосредственно от взыскателя исполнительных документах в отношении должника, — говорится в тексте поправки.
При этом отмечается, что в число исключений попадают требования по алиментам и обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.
Ранее Банк России рекомендовал финансовым организациям разработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации задолженностей для мобилизованных граждан. Кроме того, предложено не начислять по договорам штрафы и пени, не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченных долгов, а также не выселять из ипотечного жилья.