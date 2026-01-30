В ГД ответили, что может сорвать энергоперемирие между Россией и Украиной Депутат Колесник: энергоперемирию между РФ и Украиной могут помешать атаки ВСУ

Энергетическому перемирию между Москвой и Киевом, о котором президент США Дональд Трамп попросил российского коллегу Владимира Путина, могут помешать атаки Вооруженных сил Украины на РФ, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, на фоне диалога о мире украинские военные продолжают диверсионную деятельность и обстрелы приграничных территорий.

Сейчас мы видим, что украинские БПЛА атакуют регионы РФ, только сегодня утром пострадала женщина в Брянской области. Диверсионная украинская деятельность также продолжается. Если Украина снова станет атаковать нашу энергетическую инфраструктуру, а такое уже было: сначала договаривались о мире, а потом Киев его нарушал, тогда у нас есть все основания полагать, что и данное энергоперемирие, о котором говорит Трамп, не состоится. Но, конечно, итоговое решение будет принимать наш верховный главнокомандующий, — пояснил Колесник.

Он также отметил, что сложная ситуация на Украине связана с двойным использованием ее энергоинфраструктуры. По словам депутата, ВС РФ наносят удары исключительно по военным целям, не затрагивая мирных жителей.

На Украине действительно сложилась непростая ситуация, потому что энергетическую инфраструктуру там используют и в мирных целях, и в военных. Она у них взаимосвязана. От этого страдает гражданское население. Нашей вины в этом нет, наша задача — атаковать только военные объекты, по мирным удары не наносятся. Мы всегда были открыты к переговорам, но мира можно достичь только при взаимных усилиях, — резюмировал Колесник.

Ранее Трамп заявил, что лично просил Путина о недельном прекращении ударов по Киеву и другим украинским городам. По его словам, просьба была связана с сильными холодами.