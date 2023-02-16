В ГД призвали синхронизировать жизни россиян офлайн и онлайн Хинштейн заявил о необходимости синхронизировать жизни россиян офлайн и онлайн

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Хинштейн

Государству сейчас необходимо синхронизировать жизни россиян онлайн и офлайн, заявил NEWS.ru глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн. Он объяснил, что существующие правила обычной повседневной жизни должны распространяться на цифровую среду, потому что человек проводит в ней много времени.

В этом смысле безопасный Рунет — это реальность, в которой мы все существуем. Несколько лет тому назад в преддверии сегодняшних событий государство пошло на эти шаги и заранее стало выстраивать эту систему. Это был прозорливый и очень мудрый шаг, который сегодня позволяет не допускать откровенных фейков про специальную военную операцию, — сказал Хинштейн на форуме «Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика. Техноэкономика: трансформация платформ».

Он подчеркнул, что государство продолжит соответствующую работу, поскольку интернет стремительно развивается, как и любая другая технология.

Задача законодателей, с одной стороны, закреплять правовые режимы, а с другой — устанавливать определенные награждения. Сегодня главная цель, которая реализуется государством, — синхронизация жизни офлайн и жизни онлайн. Этот процесс направлен на то, чтобы существующие правила обычной повседневной жизни распространялись на цифровую среду, ибо человек проводит в ней приличное количество времени. По крайней мере в гаджете среднестатистический россиянин сегодня проводит времени больше, чем в постели с женой или с мужем, — добавил Хинштейн.

Ранее парламентарий заявил, что угрозы захвата человечества искусственным интеллектом (ИИ) быть не должно, потому что за человеком остается право окончательного решения. Хинштейн добавил, что те инициативы, которые сейчас правительство внесет на рассмотрение в Госдуму, должны не только решить вопрос правового закрепления понятия искусственного интеллекта и его развития, но и вопрос защищенности обезличенных персональных данных, четкого и понятного процесса, который должно осуществлять государство.