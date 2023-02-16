Оценена вероятность захвата человечества искусственным интеллектом Хинштейн оценил вероятность захвата человечества искусственным интеллектом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Угроза захвата человечества искусственным интеллектом (ИИ) быть не должна, потому что за человеком остается право окончательного решения, заявил NEWS.ru глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн на форуме «Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика. Техноэкономика: трансформация платформ». Он подчеркнул, что законодатель не форсирует события, принимая новые законы, регулирующие деятельность ИИ.

Нам здесь очень важно не навредить, потому что регулирование ИИ должно очень четко сопровождаться мерами безопасности, в первую очередь сохранностью персональных данных. Развитие ИИ невозможно без его обучения на больших массивах данных. А большие массивы данных — это де-юре персональные данные, несмотря на то что они обезличены, — сказал Хинштейн.

Депутат добавил, что те инициативы, которые сейчас правительство внесет на рассмотрение в Госдуму, должны не только решить вопрос правового закрепления понятия искусственного интеллекта и его развития, но и вопрос защищенности обезличенных персональных данных, четкого и понятного процесса, которое должно осуществлять государство.

К ранее предлагаемым версиям были замечания, связанные с тем, что предлагалось и дальше массив обезличенных данных передавать неопределенному кругу лиц, в том числе для бизнеса. Мы с этим не согласны и считаем, что подобные данные не бизнес-товар, а то, что нужно для развития государства, общества и науки, — подытожил Хинштейн.

Ранее Роскомнадзор (РКН) запустил систему на основе искусственного интеллекта (ИИ) «Окулус», способную находить запрещенный контент на фото или видео, включая экстремизм, пропаганду ЛГБТ и порнографию. Тестирование прошло в декабре 2022 года, а в январе 2023 началась интеграция с другими инструментами мониторинга.