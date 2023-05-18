В ГД ответили фразой Путина на угрозы Подоляка повсюду преследовать россиян Депутат ГД Журавлев напомнил Подоляку о фразе Путина «мы и в сортире их замочим»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев

Советнику главы офиса президента Украины — Михаилу Подоляку — стоит вспомнить фразу российского лидера Владимира Путина про боевиков — «мы и в сортире их замочим», заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Парламентарий добавил, что тех, кто угрожает гражданам РФ, ждет судьба террористов Шамиля Басаева и Салмана Радуева. Первого, предположительно, взорвали во время спецоперации спецслужб РФ, второй умер в колонии для пожизненно заключенных.

С террористами нельзя вести переговоры. Единственную формулу эффективной борьбы с ними давно определил Путин — «мы и в сортире их замочим». Подоляку стоит вспомнить эти слова. Организаторов покушений и диверсий на территории РФ, в том числе представителей киевского режима, угрожающих уничтожить всех русских, ждет судьба Басаева, от тела которого остались только куски, и Радуева, осужденного и неожиданно умершего в 35 лет в тюрьме для пожизненно заключенных, — отметил Журавлев.

Подоляк 18 мая написал в своем Twitter, что в Киеве ненавидят Россию. Политик пообещал преследовать русских всегда и везде, а также достать «юридически или физически».

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил NEWS.ru, что Подоляк — верный наследник той Украины, которая ненавидит Россию. По его словам, эта ненависть привела Украину к абсолютно плачевному, ничтожному состоянию, в котором страна находится в настоящее время. Официальные лица Украины, выступающие с такими антироссийскими заявлениями, по мнению Цекова, являются детьми нацистов и предателей.