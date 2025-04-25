Киргизия тщательно расследует ситуацию с сотрудницей Русского дома в Бишкеке Натальей Секериной, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он отметил, что домашний арест, назначенный вместо СИЗО, свидетельствует о более мягком подходе к делу. Парламентарий также выразил уверенность, что ситуация находится под контролем компетентных органов.

Однозначно, что домашний арест лучше, чем сидеть в следственном изоляторе. Это однозначно. Надо продолжать изучать эту тему, я говорил об этом, что эти обвинения выдвинуты по показаниям одного задержанного. Члены Государственного комитета национальной безопасности Киргизии, думаю, разберутся. Уже есть как бы этот первый сигнал, более положительный. Я думаю, что все будет хорошо. По крайней мере, я знаю, что компетентные люди этим занимаются, — высказался Чепа.