В ГД оценили слова Зеленского о европейской идентичности Украины Депутат ГД Белик объяснил установление на Украине 9 мая Дня Европы «больным сознанием» Зеленского

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Депутат Госдумы Дмитрий Белик в разговоре с NEWS.ru объяснил указ президента Украины Владимира Зеленского об установлении 9 мая Дня Европы его «больным сознанием». По словам парламентария, этой попыткой исказить историю украинский лидер плюнул в героическое прошлое советского народа.

В больном сознании Зеленского царит совсем другое понимание происходящего, поэтому он готов благодарить Европу за мнимые блага, издавая бредовые указы. Его абсурдное решение — это жалкая попытка исказить историческую правду о советском народе-победителе, освободившем Европу от фашизма, это плевок в героическое прошлое нашего народа, — сказал депутат.

Он отметил, что заявляющий о некой «европейской идентичности» Украины Зеленский давно «продал свою страну с потрохами» западным покровителям. Однако наступит время, когда украинскому лидеру придется «ответить за свои преступления».

Белик также добавил, что в сердцах миллионов людей День Победы останется священным и незыблемым праздником, несмотря на порывы Киева в очередной раз «прогнуться под Запад, прикрываясь фальшивой идеологией».

Указ Зеленского, согласно которому отныне на Украине 9 мая будет отмечаться как День Европы, появился на его официальном сайте 8 мая. В нем отмечается, что праздник будет способствовать укреплению единения народов, проживающих на континенте. Кроме того, в Telegram украинский лидер сообщил, что внес в Верховную раду законопроект о переносе Дня Победы на 8 мая, когда большинство народов мира устраивают день памяти.