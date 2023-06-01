В ГД объяснили, с чем связаны тающие надежды Киева на вступление в НАТО Депутат Чепа: Зеленский своими заявлениями пытается повлиять на членов НАТО

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский своими заявлениями «о тающих надеждах Киева» вступить в НАТО пытается повлиять на членов Альянса, рассказал NEWS.ru заместитель председателя Госдумы по международным делам Александр Чепа. Однако, по его мнению, в военном союзе нет однозначного решения по поводу принятия Украины.

Зеленский уже на протяжении долгого времени делает попытки вступить НАТО. Я допускаю, что этим заявлением он еще раз попытался повлиять на них. Однако, мы все понимаем, что не все так просто. В Альянсе присутствуют разные подходы и взгляды, поэтому вопрос о вступлении Украины в НАТО все еще остается неоднозначным. Других причин не знаю, которые могли в его бредовой голове появиться, — рассказал Чепа.

Зеленский ранее отметил, что надежды Украины на принятие в состав НАТО становятся все более отдаленными. По его словам, ситуация разочаровывает не только власти страны, но и простых украинцев. Президент выразил уверенность, что Украина должна как можно скорее стать членом Альянса и Евросоюза. Украинский лидер выразил надежду на то, что положительное решение будет все же принято на июльском саммите НАТО в Вильнюсе.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что руководство НАТО не может обсуждать возможность вступления новых членов в Альянс во время боевых действий на Украине. В то же время она заверила, что Блок продолжает придерживаться политики открытых дверей.