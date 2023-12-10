В Госдуме оценили вероятность выхода США из НАТО Депутат Новиков: в Европе боятся избрания Трампа из-за требований по НАТО

Фото: Ken Cedeno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

В Европе боятся избрания Дональда Трампа президентом США из-за того, что он может потребовать от стран ЕС увеличения военных расходов, которые должны поступать в общий бюджет НАТО, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, Трамп, даже будучи ранее главой государства, никогда не стремился к разрушению НАТО или выходу США из этого блока .

На самом деле Трамп, даже будучи главой государства, никогда не стремился к разрушению НАТО или выходу США из этого блока. Его заявления и шантаж обусловливались тем, что европейские партнеры Соединенных Штатов не исполняли в полной мере своих обязательств по совместному содержанию блока, — сказал Новиков.

Депутат отметил, что если европейские союзники Вашингтона не смогут внести определенный вклад в общий бюджет, то они будут вынуждены признать, что США полностью определяют позиции НАТО, не консультируясь с другими членами Альянса.

Ранее издание The New York Times сообщило, что победа бывшего американского лидера Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году может привести к выходу государства из НАТО и распаду Альянса. Газета подчеркивает, что небольшие страны могут предпринять попытку наладить диалог с Вашингтоном с помощью закупок оружия или комплиментарных жестов.