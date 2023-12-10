В США раскрыли главную опасность победы Трампа для НАТО NYT: победа Трампа на выборах в 2024 году может развалить НАТО

Фото: Erin Schaff/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Победа бывшего американского лидера Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году может привести к выходу государства из НАТО и распаду Альянса, пишет The New York Times. По данным газеты, среди европейских дипломатов растет тревога, что возвращение Трампа к власти приведет к «опустошению» объединения.

В Европе очень опасаются, что второе президентство Трампа приведет к фактическому выходу Соединенных Штатов из НАТО. Это было бы огромным стратегическим и историческим провалом со стороны нашей страны, — цитирует NYT бывшего главкома НАТО Джеймса Ставридиса.

Авторы материала подчеркивают, что большинство лидеров европейских государств не знают, как вести себя в случае избрания Трампа. Газета подчеркивает, что небольшие страны могут предпринять попытку наладить диалог с Вашингтоном с помощью закупок оружия или комплиментарных жестов. Как говорится в статье, европейские послы совершают «паломничество» к соратникам Трампа с целью узнать о его намерениях.

Действующий президент США Джо Байден ранее заявил, что возможный приход Трампа к власти несет множество угроз для страны. По его словам, второй срок президентства Трампа может быть хуже первого.