Байден рассказал об угрозах для США в случае победы Трампа на выборах Байден: победа Трампа на выборах несет множество угроз для США

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Джо Байден

Возможная победа на президентских выборах в 2024 году Дональд Трампа несет множество угроз для США, заявил действующий глава государства Джо Байден на встрече со своими сторонниками в Лос-Анджелесе. По его словам, которые приводит пресс-служба Белого дома, второй срок президентства Трампа может быть хуже первого.

Дональд Трамп представляет множество угроз для этой страны. От права выбора до гражданских прав, избирательных прав и положения Америки в мире, — сказал Байден.

Самую большую угрозу, по мнению хозяина Белого дома, приход к власти Трампа представляет для американской демократии. Если США потеряют ее, то они потеряют все, заявил Байден.

Он подчеркнул, что американцы не могут позволить себе рисковать тем, что Трамп будет находиться у власти в 250-ю годовщину принятия Декларации независимости. Он призвал жителей страны «выступить и сделать так, чтобы их голоса были услышаны».

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен становиться диктатором в случае победы на предстоящих выборах главы государства. На встрече со своими сторонниками в штате Айова, он заявил, что жесткие решения будут им приняты только в первый день президентства.