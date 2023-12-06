Трамп рассказал о своих планах на случай победы в выборах Трамп пообещал не становиться диктатором в случае победы на выборах

Фото: Official White House/Shealah Craighead

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен становиться диктатором в случае победы на предстоящих выборах главы государства. На встрече со своими сторонниками в штате Айова, которую транслировал телеканал Fox News, он заявил, что жесткие решения будут им приняты только в первый день президентства.

Нет, нет, нет. Кроме первого дня: когда я закрою границу и начну бурение. Кроме этого я не буду диктатором, — сказал Трамп.

Ранее обозреватель Джош Рогин предположил, что одним из первых решений Трампа в случае победы на выборах станет прекращение поставок оружия на Украину. По его мнению, по этой причине действующей администрации следует ускорить военную помощь ВСУ, а также разместить как можно больше оружия и боеприпасов в Восточной Европе.

До этого депутат бундестага ФРГ Антон Хофрайтер высказал мнение, что Киев проиграет и окажется в руках России, если к власти США придет Трамп. Он добавил, что возвращение экс-президента в Белый дом станет «огромной проблемой» не только для Украины, но и для всей Европы, поскольку она не сможет обеспечить собственную безопасность, оставшись без поддержки Вашингтона.