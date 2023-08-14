В ГД назвали глупостью попытку наказывать за исполнение украинских песен Депутат ГД Драпеко назвала глупостью наказание за исполнение украинских песен

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Депутат Госдумы Елена Драпеко

Депутат Госдумы Елена Драпеко считает, что наказывать за исполнение украинских песен глупо. Таким образом она прокомментировала NEWS.ru решение суда оштрафовать жительниц Крыма за танцы под песню «Гулянка» украинского исполнителя Верки Сердючки.

Я считаю, что это глупость вести разборки из-за песен, неважно какого исполнителя, Верки Сердючки или кого другого. Меня, например, это никак не впечатляет и не задевает. Тем более писать заявление в полицию, — сообщила Драпеко.

По словам парламентария, нельзя штрафовать за исполнение песни, если песня не признана экстремистской.

Если бы он гимн Украины пел, восхвалял, тогда понятно. А тут это просто глупость, — резюмировала Драпенко.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в одном из аквапарков города Алушты. Девушки-аниматоры танцевали под украинскую песню, находясь на рабочем месте. Суд признал их виновными в совершении административного правонарушения и назначил им штраф в размере 15 тысяч рублей. Позднее девушки принесли публичные извинения, подчеркнув, что они поддерживают действия России.

Полиция Краснодара ранее организовала проверку после поступления информации об исполнении песни Верки Сердючки в одном из местных караоке-клубов. Соответствующая видеозапись была опубликована в социальных сетях.