В ЕС хотят отдать Киеву российские активы: чем ответит Россия Володин: Россия ответит в случае изъятия ее замороженных активов в Европе

Фото: Государственная дума

Вячеслав Володин

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что России придется дать ассиметричный ответ на возможную передачу замороженных российских активов из ЕС Киеву. Сколько российских средств заблокированны в Европе, чем может ответить Россия?

Что заявили в Брюсселе про замороженные российские активы

Еврокомиссия работает над возможностью передать часть доходов, полученных от арестованных в Европе российских активов, «на помощь Украине» и для финансирования пострадавшей инфраструктуры страны, заявила 27 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен.

«Мы намерены представить предложение, чтобы найти способ использовать доходы от [российских] активов, которые в настоящее время поступают узкому кругу финансовых организаций в Евросоюзе», — говорила чиновника.

Она не уточнила, когда Еврокомиссия может представить свое предложение на рассмотрение европейских законодателей.

Информацию о том, что Евросоюз готовит «решительный шаг» в отношении замороженных российских активов, подтвердил глава Евросовета Шарль Мишель. Задача по подготовке конкретных предложений поручена Еврокомиссии и главе евродипломатии Жозепу Боррелю.

Как ответил Володин Евросоюзу

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что с 2022 года Евросоюз потратил на поддержку Киева более €85 млрд евро, и это привело к негативным последствиям для европейской экономики. В результате «на смену политикам, выступающим за войну до последнего украинца, приходят те, кого в первую очередь волнуют внутренние проблемы», отметил Володин. По его словам, это те же люди, кто отказался продолжать финансирование Украины и ВСУ в рамках нового пакета помощи на €50 млрд.

«Ряд европейских политиков во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен <...> вновь начали разговоры о воровстве замороженных средств нашей страны, чтобы за счет них продолжить милитаризацию Киева. Такое решение потребует от Российской Федерации симметричного ответа. В этом случае конфискованы будут гораздо большие активы, принадлежащие недружественным странам, чем наши замороженные на территории Европы средства», — объявил спикер Госдумы.

Фото: Государственная дума Вячеслав Володин

Сколько российских активов заморожено в Европе

В июле 2023 года еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейнерс оценил сумму суверенных активов, включая активы Центробанка РФ, в €207 млрд. Предполагаемый доход, который приносят замороженные активы, переданные в управление европейским финансовым организациям, может достигать €3 млрд.

Урсула фон дер Лейен в выступлении 27 октября оценила объемы замороженных в странах Евросоюза российских активов в €211 млрд ($223,15). При этом в Европе признали, что не существует законных оснований для изъятия этих средств: с аналогичными заявлениями по данному поводу выступили представители МИД Германии и глава МИД Австрии Александр Шалленберг, который призвал власти ЕС к осторожности и предупредил, что если конфискацию активов удастся отменить через суд, «это станет дипломатической и экономической катастрофой». В связи с этим замороженные средства было решено перевести на вклады в европейские банки и использовать прибыль с них для помощи Украине.

Как Россия может ответить Евросоюзу

После введения крупномасштабных санкций против России Центробанк РФ заблокировал средства иностранных инвесторов на сумму порядка $500 млрд — такую сумму Володин назвал в мае 2022 года.

«Нам есть чем ответить», — подчеркнул тогда спикер Госдумы.

При этом общий объем иностранных активов в российской экономике на октябрь 2021 года, включая доли в бизнесе, всевозможные виды долга, депозиты, наличная валюта и специальные права заимствования МВФ, оценивался Центробанком России в $1,18 трлн. Объемы прямых иностранных инвестиций оценивались в $505 млрд.

В ноябре 2022 года зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уже предлагал изымать имущество компаний из недружественных стран в случае конфискации российских активов.

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