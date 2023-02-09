В ЕР рассказали о позиции партии по выезду депутатов за границу Депутат Коган: члены фракции ЕР в Госдуме обязаны писать заявление для выезда за границу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Единая Россия» приняла решение о порядке выезда членов фракции партии в Госдуме за границу, рассказал ФБА «Экономика сегодня» член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган. По его словам, при необходимости выехать из страны парламентарии обязаны написать заявление на имя руководителя фракции, в котором будут указаны цели и назначение поездки. Депутат уточнил, что после этого заявление рассмотрят на предмет целесообразности.

У нас все решения приняты: фракция «Единой России» предписывает каждому депутату писать заявление на имя руководителя, указывая цели и назначение своей поездки <...> Каждый парламентарий оценивает сам перспективы своего выезда за границу с учетом санкционных гонений и того безумства, которое происходит в странах западной коалиции, — рассказал Коган.

Парламентарий подчеркнул, что окончательный вывод о перспективах поездки за границу каждый должен делать сам. Депутат добавил, что лично ему комфортно на российских курортах и уже два-три года он никуда не выезжал. Он объяснил, что делает это не из-за страха, а из стремления сосредоточиться на работе внутри России, так как в стране много внутренних проблем, которые необходимо решать.

Депутат Госдумы Эльвира Аиткулова ранее призвала парламентариев не посещать недружественные страны. Она подчеркнула, что своими поездками они могут дискредитировать весь депутатский корпус. По ее словам, большинство членов российского парламента делает все для поддержки бойцов СВО и их семей, а информация о посещении недружественных государств должна становиться максимально обнародованной, чтобы в будущем такие депутаты не имели поддержки населения.