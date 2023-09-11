В «Единой России» назвали главное достижение своей предвыборной кампании Ревенко заявил о доверии россиян к «Единой России»

Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/Global Look Press

Завершившиеся выборы показали, что граждане РФ доверяют «Единой России», к этому в партии шли многие годы, заявил заместитель руководителя фракции ЕР в Госдуме Евгений Ревенко. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, избирательная кампания оказалась успешной и победной для политической силы благодаря продуманной работе с населением.

Это действительно успешная и победная кампания партии «Единая Россия». <...> И, пожалуй, одно из ключевых слов, которым можно охарактеризовать то состояние, к которому подошла наша партия, это ключевое слово — это доверие. <...> [Оно] наращивалось не сегодня, не за предвыборный период. Это очень серьезная и системная, и многосложная работа, — подчеркнул Ревенко.

Он указал на то, что ЕР является единственной партией, где проводятся праймериз и люди сами формируют предвыборные списки. При этом в партии, по словам Ревенко, очень тщательно подходят к утверждению кандидатов и «отцеляют» тех, кто «не соответствует образу кандидата правящей партии».

Кроме того, в успехе на выборах, по мнению депутата, важную роль сыграла «народная программа», формированием которой также занимаются непосредственно россияне. Ревенко подчеркнул, что ЕР благодарна за оказанное доверие и впереди ее ждет самое сложное — «подтвердить это доверие, реализовать те самые обещания, которые были даны в ходе избирательной кампании».

Ранее заместитель руководителя партаппарата ЛДПР Владимир Костин заявил о том, что партия либерал-демократов становит второй партией страны. Политик отметил, что в сравнении с результатами выборов в Госдуму в 2021 году, сейчас представители ЛДПР в регионах существенно сократили отставание от лидеров выборной гонки.