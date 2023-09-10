«Вторая партия страны»: в ЛДПР оценили результаты единого дня голосования Костин: виден тренд на то, что ЛДПР становится второй партией в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ЛДПР становится второй партией в России, это устойчивый тренд, заявил в ходе «Ночи выборов» заместитель руководителя партаппарата Владимир Костин, его слова приводит корреспондент NEWS.ru. Политик отметил, что в сравнении с результатами выборов в Госдуму в 2021 году, сейчас представители ЛДПР в регионах существенно сократили отставание от лидеров выборной гонки.

Мы отчетливо видим устойчивый тренд на то, что ЛДПР становится второй партией в стране. <...> По всем регионам, где сейчас выборы, можем сравнить с 2021 годом, когда проходили выборы в Госдуму, так вот тогда отставание ЛДПР от второго места было 16,6% голосов. Сейчас во многих регионах мы уверенно занимаем вторую позицию, а там, где нет — отставание <...> ничтожно. Поэтому мы заявляем, что ЛДПР — это вторая политическая сила в стране, — сказал Костин.

В частности, он выделил Забайкальский округ, где уже подсчитано около 80% голосов и где ЛДПР, по его словам, в два раза опережает конкурентов. При этом Костин отметил и укрепление позиций «Единой России», подчеркнув, что такая ситуация — сигнал для ЛДПР, говорящий о необходимости активнее работать с избирателем.

Костин назвал предполагаемое второе место по общим результатам выборов в стране удовлетворительным результатом и выразил надежду, что избиратели будут отдавать партии больше голосов.

Выборы прошли в регионах России с 8 по 10 сентября. В 54 субъектах РФ состоялись 78 избирательных кампаний, по итогам которых будет замещено более 34 тысяч мандатов. 10 сентября стал единым днем голосования. Впервые прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае был совершен обзвон сторонников ЛДПР, произведенный голосом, похожим на голос покойного лидера партии Владимира Жириновского. Это делал искусственный интеллект, который напомнил жителям о проходящих в регионе выборах. В партии уточнили, что это решение не нарушало никаких законов, и подчеркнули, что искусственный интеллект не призывал жителей голосовать за конкретных кандидатов.