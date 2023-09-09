В ЛДПР объяснили, почему красноярцев обзвонил «Жириновский» ЛДПР подтвердила обзвон красноярцев «Жириновским» в лице ИИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Жириновский

В Красноярском крае был совершен обзвон сторонников ЛДПР, произведенный голосом, похожим на голос покойного лидера партии Владимира Жириновского, сообщили NEWS.ru в пресс-службе партии. Это делал искусственный интеллект, который напомнил жителям о проходящих в регионе выборах.

В Красноярском крае действительно был сделан обзвон сторонников ЛДПР с помощью искусственного интеллекта. В сообщении им напомнили о том, что с 8 по 10 сентября в регионе проходят выборы, — уточнили в пресс-службе.

В партии уточнили, что это решение не нарушало никаких законов, и подчеркнули, что искусственный интеллект не призывал жителей голосовать за конкретных кандидатов.

Выборы проходят в регионах России до 10 сентября. В 54 субъектах РФ состоятся 78 избирательных кампаний, будет замещено более 34 тысяч мандатов. 10 сентября станет единым днем голосования. Также выборы впервые пройдут в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях.

Как отметил заместитель главы ЦИК России Николай Булаев, первый день выборов прошел в стране достаточно спокойно. Граждане проявили большую активность. В новых субъектах РФ звучали воздушные тревоги и фиксировались обстрелы, однако это не помешало процессу.