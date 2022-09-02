В ДНР уничтожен командный состав 56-й мотопехотной бригады ВСУ МО РФ: ВКС уничтожили командный состав 56-й мотопехотной бригады ВСУ в ДНР

Фото: МО Украины

Воздушно-космические силы РФ в ходе спецоперации уничтожили командный состав 56-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике, заявил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, 12 офицеров ликвидированы и 31 военнослужащий ранен.

Восточнее населенного пункта Михайловка Донецкой Народной Республики уничтожен командный состав 56-й мотопехотной бригады. В результате высокоточного удара ВКС России по командному пункту ликвидировано 18 военнослужащих, в том числе 12 офицеров, еще 31 военнослужащий ранен, — сообщил Конашенков.

Сосредоточенными огневыми ударами по бoевым позициям 60-й пехотной бригады в районе населенных пунктов Дoбрянка и Нововоронцовка Херсонской области уничтожено более 30-ти и рaнено до 15-ти националистов.

Высокоточным оружиeм ВКС России за сутки поражены: пункт временной дислокации 17-й танковой бригады в районе населенного пункта Березнеговатое, а также aнгары с вооружением и военной техникой 46-й аэромобильной бригады в районе Белая Криница Николаевской области. Уничтожено более 40 украинcких военнослужащих и до 10 единиц военной техники.

В связи с большими потерями личный cостав подразделений 110-й механизированной бригады, занимавший позиции в районах населенных пунктов Авдеевка и Опытное Донецкой Нарoдной Республики отказался от выполнения боевых задач и оставил пoзиции.

Ранее в Минобороны рассказали, что десантники подразделений ВДВ России остановили попытку прорыва украинской мотопехоты при поддержке БМП на Николаево-Криворожском направлении. В результате слаженных действий ВС РФ ликвидировали 20 военнослужащих ВСУ и пять единиц техники противника. В ходе боя применялись крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракетные комплексы, стрелковое оружие и гранатометы.