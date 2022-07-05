В ЦИК рассказали, как аккредитуют СМИ-иноагентов на предстоящих выборах Секретарь ЦИК заявила, что СМИ-иноагентов аккредитуют на общих основаниях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

СМИ-иноагенты будут аккредитованы для работы на предстоящих в сентябре выборах на общих основаниях, сообщила секретарь ЦИК России Наталья Бударина во время заседания Центризбиркома. Она добавила, что никакой специальной маркировки для них законодательством не предусмотрено, передает ТАСС.

Сейчас был принят базовый закон о недопустимости иностранного воздействия, про иноагентов, в Государственную думу внесен еще один проект федерального закона, которым вносятся изменения и в ряд других актов, в том числе в закон о выборах. Подобных позиций ни в законе, ни в законопроекте я на данный момент не видела, поэтому предлагаю ориентироваться на текущую правовую ситуацию, — сказала Бударина.

Единым днем голосования в 2022 году станет 11 сентября. Планируется провести выборы 15 высших должностных лиц регионов, 14 из которых состоятся в формате прямых, а в Адыгее главу региона изберет парламент. Кроме того, 11 сентября жители страны проголосуют за депутатов шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, а также депутатов органов местного самоуправления.

Список СМИ-иноагентов насчитывает 167 лиц и организаций, туда вошли в том числе основательница The Bell Елизавета Осетинская, журналисты Анна Голубева, Алла Константинова, Мария Борзунова, Ирина Малкова, Мурад Мурадов, Виктор Воробьев, а также историк Евгений Понасенков (СМИ, исполняющие функции иностранного агента).