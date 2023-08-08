В ЦИК назвали условие переноса выборов в новых регионах Памфилова: выборы в новых регионах могут быть отложены из-за угрозы безопасности жителей

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Элла Памфилова

Выборы в отдельных районах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут быть отложены в последний момент в случае угрозы безопасности для избирателей, заявил глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова, слова которой приводит ТАСС. Она добавила, что в настоящее время этого не требуется, подготовка к выборам в этих регионах идет нормально.

У нас остается право и возможность, если в том или ином районе того или иного нового субъекта РФ может резко ухудшаться ситуация <...> выборы отложить там. <...> Мы этим правом можем воспользоваться до последнего момента. То есть если до 10 сентября, до времени начала голосования, мы увидим, что в каком-то районе на какой-то территории обстановка грозит проведению выборов, мы их можем отложить, — сказала Памфилова.

В начале июля глава ЦИК рассказала президенту Владимиру Путину о консультациях с Минобороны и ФСБ по вопросу проведения выборов новых регионах. Она также сообщила, что местным властям было рекомендовано вполовину сократить сроки все избирательных процедур.

Ранее экс-председатель Народного совета ДНР Андрей Пургин заявил, что в новых регионах России необходимо предусмотреть возможность дистанционного электронного голосования. По его словам, это позволит обезопасить избирателей в условиях военного положения, обстрелов и сохраняющейся опасности терактов. Памфилова отметила, что такой вид голосования в новых регионах применяться пока не будет, поскольку это сложно реализовать технически.