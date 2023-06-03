В МИД России сообщили о контактах с США по вопросу обмена заключенными Ушаков заявил, что Россия и США обсуждают возможности обмена заключенными

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Помощник президента РФ Юрий Ушаков

Москва и Вашингтон время от времени обсуждают по специальным каналам возможности обмена заключенными, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». По его словам, также общение происходит периодически по вопросу виз.

Обмены обсуждаются по специальным каналам тоже время от времени, — сказал Ушаков.

В апреле замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что вопрос об обмене американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича может рассматриваться только после суда. Он отметил, что темой возможных обменов Гершковича и осужденного за шпионаж в России американца Пола Уилана занимаются спецслужбы двух стран.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что между Россией и США есть канал для работы по обмену заключенными, он не предполагает публичности. Он подчеркнул, что публичность в этом вопросе может только этот процесс усложнить.

8 декабря прошлого года, после длительных переговоров Белого дома и Кремля, заключенного в США россиянина Виктора Бута обменяли на баскетболистку американской сборной, которая была арестована за контрабанду наркотиков и осуждена в РФ. Обмен заключенными произошел в аэропорту Абу-Даби.