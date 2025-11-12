Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 16:36

Ушаков раскрыл состояние достигнутых на Аляске пониманий России и США

Ушаков: США не отказывались от достигнутых в Анкоридже пониманий

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вашингтон не отказывался от достигнутых главами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом пониманий в Анкоридже, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, которые приводит ТАСС, они находятся в рабочем состоянии. Российские власти исходят из того, что продолжение обсуждения украинского кризиса будет базироваться на основе пониманий, достигнутых в Аляске, подчеркнул Ушаков.

Эти понимания находятся в рабочем состоянии, никто от них не отказывался — ни американская сторона, ни, естественно, мы, — объяснил помощник Путина.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Трампу следует посетить Москву ради завершения украинского конфликта. Он напомнил, что Путин уже ездил в Анкоридж, чтобы доказать свои серьезные намерения по урегулированию кризиса. По его мнению, глава Украины Владимир Зеленский не может самостоятельно что-то решать, так как зависит от западных стран.

До этого аналитики заявили, что ответ России на отмену саммита в Будапеште и на санкции США произвел на мировое сообщество мощное впечатление. В этом контексте они признали мастерство Путина в искусстве стратегии.

Юрий Ушаков
Дональд Трамп
Владимир Путин
Анкоридж
