Медведев двумя словами описал правление Зеленского Медведев назвал политический режим на Украине убогим рейхом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Политический режим на Украине, установленный при президенте Владимире Зеленском, является «убогим рейхом», заявил на марафоне «Знание. Первые» в Музее Победы зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, РФ сегодня вынуждена биться с наследниками нацистов.

Нонсенс еще заключается в том, что теперь гибридную войну против нас дрожащими руками этого наркофюрера и его убогого рейха ведут наши бывшие союзники, с которыми когда-то пожимали руки наши отцы и деды, вместе освобождали европейские города, — подчеркнул Медведев.

Зампред Совбеза отметил, что подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны невозможно переоценить. 80 лет назад, добавил Медведев, ценой огромных усилий и потерь эти люди разгромили гитлеровский фашизм. Однако сегодня Россия снова вынуждена сражаться с его «омерзительными наследниками», которые были выращены и вооружены западными покровителями и спонсорами, подчеркнул политик. По мнению Медведева, с тех пор времена не изменились к лучшему, а мир снова стал очень опасным.

Ранее зампред СБ РФ заявил, что российская армия продолжает громить ВСУ на других направлениях после освобождения Курской области. Медведев убежден, что российские войска должны стереть «нацистскую мразь» с лица земли.