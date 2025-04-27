Медведев после освобождения Курщины призвал уничтожить «нацистскую мразь» Медведев: ВС России после освобождения Курской области продолжают громить ВСУ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Вооруженные силы РФ после освобождения Курской области продолжают громить ВСУ на других направлениях, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. По его словам, российские войска должны стереть «нацистскую мразь» с лица земли.

Медведев обратил внимание, что Курская область была освобождена в Светлую пасхальную неделю. Кроме того, как указал политик, это произошло накануне 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В Светлую пасхальную неделю полностью освобождена Курская область. Накануне праздника Великой Победы наши героические воины продолжают громить врага и на других направлениях. Нацистская мразь должна навсегда исчезнуть с нашей земли! — написал Медведев.

Ранее Герой России военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный заявил, что самая боеспособная часть ВСУ отправлена в нокдаун в результате освобождения от оккупации Курской области. По его словам, противник практически уничтожен. Потерянную ВСУ технику восполняют, но запасы Запада не безграничны, подчеркнул Поддубный. Он добавил, что провал войск противника на территории России был неизбежен.

Известно, что 26 апреля российская армия освободила последний населенный пункт в Курской области — село Горналь. Таким образом, операция по освобождению региона от ВСУ полностью завершена, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Украина, по его словам, провалила планы по созданию стратегического плацдарма и срыву наступления ВС РФ в Донбассе.