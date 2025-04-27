«Это правда»: военкор рассказал, как ВСУ отправили в нокдаун под Курском Поддубный: самую боеспособную часть ВСУ отправили в нокдаун под Курском

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Самая боеспособная часть ВСУ отправлена в нокдаун в результате освобождения от оккупации Курской области, заявил РИА Новости Герой России, военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. По его словам, противник практически уничтожен.

То, что наша операция по разгрому группировки противника большую и, наверное, самую боеспособную часть армии противника отправила в нокдаун — это правда. Сейчас самые боеспособные части противника были фактически уничтожены в Курской области и сейчас находятся на восстановлении боеспособности, — отметил Поддубный.

Потерянную ВСУ технику восполняют, но запасы Запада не безграничны, подчеркнул Поддубный. Он добавил, что провал войск противника на территории России был неизбежен.

Известно, что 26 апреля российская армия освободила последний населенный пункт в Курской области — село Горналь. Таким образом, операция по освобождению региона от ВСУ полностью завершена, добавил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, Украина провалила планы по созданию стратегического плацдарма и срыву наступления ВС РФ в Донбассе.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн поздравил жителей региона с освобождением территории от украинских подразделений. Он упомянул, что местные жители долго ждали этого момента и верили в победу российских военнослужащих.