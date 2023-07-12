У западных посольств в Москве откроют «кладбище» разбитой техники НАТО Володин поручил организовать выставку уничтоженной техники у посольств западных стран в Москве

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

В Москве у офисов дипмиссий западных государств организуют выставку уничтоженной на Украине военной техники, сообщили в пресс-службе Госдумы. Соответствующее поручение дал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Организацией выставки будут заниматься представители профильного комитета Госдумы и Министерства обороны РФ.

Вячеслав Володин поручил комитету ГД по обороне проработать с профильным министерством вопрос организации выставки разбитой в боях натовской техники у посольств тех стран, которые поставляют ее Украине, — рассказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в ходе ожесточенных боестолкновений в районе Работино на Запорожском направлении украинские войска потеряли 15 единиц западной бронетехники. В частности, на поле боя остались уничтоженные немецкие танки Leopard, американские БМП M2 Bradley и бронетранспортеры М113.

Более того, российские военные организовали полноценную «охоту» на танки Leopard в Запорожской области. Технику выслеживают, а затем уничтожают при помощи ПТУР. Часть удается захватить в качестве трофеев. Так, в руках бойцов ВС РФ оказалась американская боевая машина пехоты Bradley, брошенная украинскими военными.