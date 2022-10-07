«У нас идиотов нет»: в России высказались на тему терактов на газопроводах Посол Разов объяснил слухи о причастности России к взрывам на газопроводах русофобией

Фото: Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

Посол РФ в Италии Сергей Разов заявил, что спекуляции на тему причастности России к терактам на газопроводах «Северный поток» появились под «влиянием русофобской пропаганды». В России идиотов нет, отметил он в эфире итальянского телеканала Rai1.

Сейчас идут эти спекуляции, что русские сами взорвали свой газопровод. Я понимаю, что под влиянием русофобской пропаганды у людей могут сложиться разные мнения о россиянах, о руководителях России, но я вас уверяю, что у нас нет идиотов, — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что не понимает, «в чем проблема с российским газом», от которого европейские партнеры собираются отказаться. Разов напомнил, что за 50 лет у Европы с Москвой не было проблем в вопросе поставок.

И мы были готовы дальше его поставлять. Но потом Италия и союзники решили избавиться от зависимости от российского газа. Это не наш выбор, это ваш, — уточнил посол.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подрыв «Северных потоков» является диверсией, экстремизмом и терактом. Дипломат отметила, что шведская сторона по итогам расследования утечек на газопроводах назвала подрывы саботажем «из деликатности».