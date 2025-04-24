У Госдумы возникли вопросы к Бишкеку Лидер СРЗП предупредил Бишкек о последствиях ареста сотрудницы Русского дома

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» и глава одноименной фракции в Госдуме Сергей Миронов осудил арест сотрудницы Русского дома в Бишкеке Натальи Секериной, передает корреспондент NEWS.ru. Депутат расценил действия киргизских властей как недружественный шаг и отметил, что подобные решения могут негативно повлиять на отношение россиян к Киргизии.

Судя по всему, речь идет о помощи в отправке добровольцев в зону СВО. В таком случае власти Киргизии не могут не понимать, что для российского общества это не уголовное преступление, а помощь нашей стране в борьбе с агрессией укронацизма, — подчеркнул политик.

Он добавил, что в Бишкеке демонстративно отреагировали на действия российских силовиков по борьбе с нелегальной миграцией. По мнению Миронова, это также ухудшит отношение россиян к Киргизии. В то же время двусторонние отношения могут улучшиться при спокойном обсуждении спорных вопросов, а не громких акциях, заключил депутат.

Ранее Миронов признался, что в России нелегальным мигрантам «не рады», а сами они должны понимать, что их пребывание в стране не будет терпимым. По его словам, все, кто хочет жить и работать в России, обязаны соблюдать ее законы.