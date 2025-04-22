«Нелегалам в России не рады»: Миронов призвал МВД к ответу из-за мигрантов Миронов потребовал разъяснений по вопросу о легализации мигрантов в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нелегалам следует знать, что им в России не рады, заявил NEWS.ru лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов. Так парламентарий отреагировал на возможное продление сроков легализации мигрантов в стране до 10 сентября, о котором объявил МИД Киргизии.

Миронов выразил недоумение в связи с сообщениями, которые распространило киргизское дипломатическое ведомство. Он потребовал от МВД России объяснений, высказав недовольство тем, что граждане РФ узнают о соответствующем решении от властей другого государства.

Или кто-то считает, что их (россиян. — NEWS.ru) это не касается? Или это вообще фейк? Надеюсь, что МВД или другое наше ведомство соблаговолит внести ясность, которая необходима в таких важных вопросах, как миграционная политика, — сказал он.

Миронов отметил, что нелегалам вне зависимости от принятого решения следует знать, что россияне не станут их терпеть. По его словам, всем, кто хочет жить в России, необходимо уважать и соблюдать местные законы.

Независимо от того, будет продление или нет, нелегалы должны знать — им в России не рады, и никто бесконечно терпеть их здесь не будет. Все, кто хотят жить и работать в нашей стране, должны уважать ее законы, — подчеркнул парламентарий.

Согласно действующему указу президента РФ, иностранцы обязаны до 30 апреля легализовать свое пребывание в России или покинуть страну. До 1 июля МВД должно доложить о выполнении.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что семьи мигрантов, дети которых избили московского школьника, должны быть выдворены из России. По его словам, несовершеннолетние преступники могут избежать наказания из-за возраста, поэтому необходимо принять жесткие меры в отношении их родителей. Парламентарий потребовал проверить законность их пребывания в стране и в случае нарушений немедленно выслать за пределы РФ.