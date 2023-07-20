У должников и банкротов могут начать изымать загранпаспорта «Российская газета»: власти пропишут правила изъятия загранпаспортов у должников и банкротов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральные ведомства пропишут порядок изъятия заграничных паспортов у должников и банкротов, которым ограничен выезд за рубеж, пишет «Российская газета». Отмечается, что правила могут появиться до конца года, когда вступит в силу соответствующий закон. Вице-президент Гильдии Российских адвокатов Никита Филиппов сообщил, что при этом будет составляться соответствующий документ.

При этом порядок составления такого документа, порядок и сроки изъятия загранпаспорта и его направления в орган, выдавший его, должны быть дополнительно установлены правительством России, — заявил Филиппов.

Совет Федерации проголосовал за закон, уточняющий нормы о признании паспортов россиян недействительными, а также об ограничениях на выезд для некоторых категорий граждан. По закону предусматривается передача паспорта на хранение в орган, выдавший этот документ, для тех, кому ограничен выезд из страны в связи с призывом на военную или альтернативную гражданскую службу.

19 мая Госдума во втором чтении одобрила законопроект об изменении закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Если поправки будут утверждены, в законе «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» появится новая статья 15.1. Она запрещает гражданам выезд из страны с момента вручения повестки, в том числе в цифровом виде. Ограничения будут действовать, пока получатель документа не явится в военкомат.