Туроператоры в РФ лишились «ковидной» отсрочки на возврат денег туристам Правительство не продлило «ковидную» отсрочку туроператорам на возврат денег туристам

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В Минэкономразвития России отказались продлевать на 2023 год действие постановления правительства № 1073, согласно которому туроператоры получали возможность отсрочки по возврату туристам денег за не состоявшиеся из-за пандемии коронавируса туры, пишут «Известия». В ведомстве отметили, что «ковидная» отсрочка действовала более 2,5 года, что, по мнению представителей министерства, «очень много».

Отсрочка действовала более чем 2,5 года, это очень много. Более 90% долгов за этот период было погашено, — рассказали в Минэкономразвития изданию.

В статье сообщается, что, по данным ведомства, в декабре прошлого года долг операторов перед туристами сократился до 1,5 миллиарда рублей, хотя в апреле составлял 40 миллиардов.

Ранее агентство РБК сообщило, что российские туристы с января по сентябрь 2022 года совершили 79 100 туристических поездок на Мальдивы и 188 500 поездок в Таджикистан. Эти показатели в два раза превышают допандемийный уровень 2019 года — 38 000 и 104 000 поездок соответственно. Лидером по динамике прироста среди зарубежных направлений стал Египет, куда россияне съездили 578 800 раз.