«Тревожный звоночек»: Песков о бегстве бывшей главы МИД Австрии Песков назвал «тревожным звоночком» отъезд бывшей главы МИД Австрии Кнайсль

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Карин Кнайсль

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «тревожным звоночком» травлю бывшей главы МИД Австрии Карин Кнайсль, которая покинула страну из-за угроз убийством. По его словам, которые приводит ТАСС, Кнайсль не обращалась за помощью к властям России по этому поводу, а сама практика отмены, которой она подверглась, говорит о нездоровье общества.

Действительно, совершенно невыносимые условия для неё были созданы. Такой тревожный звоночек для общества, которое на такое способно, — подчеркнул представитель Кремля.

Об отъезде из Австрии бывшей главы МИД Карин Кнайсль из-за угроз убийством ранее сообщила газета The Washington Post. Экс-министр состояла в совете директоров «Роснефти» до 20 мая.

Президент России Владимир Путин в 2018 году посетил свадьбу Кнайсль в австрийском городе Грац и подарил молодым картину, старинную масловыжималку и тульский самовар. Кнайсль рассказала, что идея пригласить на свадьбу Путина пришла к ней совершенно спонтанно на открытии выставки Музея истории искусств в Вене.