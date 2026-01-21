Трамп в Давосе пообещал, что один конфликт в мире будет урегулирован

Стороны конфликта на Украине приближаются к урегулированию, заявил президент США Дональд Трамп. По словам хозяина Белого дома, его спецпредставитель Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер «отлично справляются».

Я думаю, что мы приближаемся к этому [урегулированию]. Я думаю, что это могло перерасти в мировую войну. Но, я думаю, мы это урегулируем, — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что США и Украина согласовали основные элементы мирного плана. По их данным, теперь Белый дом ожидает «четкого ответа» президента РФ Владимира Путина на предложение.

В частности, стало известно, что на переговорах в Париже достигнуты договоренности по мониторингу будущего перемирия на Украине. Американская сторона готова отслеживать соблюдение режима тишины, используя спутники, беспилотники и сенсоры. Также Вашингтон поддержал предоставление Украине гарантий безопасности, схожих с отдельными положениями 5-й статьи НАТО о коллективной обороне.

При этом Трамп заявил, что процесс мирного урегулирования конфликта на Украине тормозится именно из-за позиции Киева. Глава Белого дома напрямую связал эту ситуацию с президентом страны и его принципиальностью.