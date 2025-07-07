Вскрылись новые подробности смерти экс-министра Старовойта

Автомобиль Tesla Model X P100D, принадлежавший бывшему министру транспорта Роману Старовойту, был приобретен в 2018 году у Анзора Зубкаева, занимавшего тогда должность первого заместителя Упрдор «Кавказ», сообщает Telegram-канал Mash. На протяжении всего периода эксплуатации машина использовалась по доверенности, которая регулярно продлевалась.

Для этого электромобиля по личному распоряжению Старовойта в Курске была установлена одна из первых зарядных станций. Она расположена на курской Красной площади.

Ранее появилась информация, что тело бывшего министра транспорта России было обнаружено в автомобиле на парковке в Подмосковье. К месту происшествия прибыла его личная охрана, которая и нашла его тело.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, основной версией гибели экс-министра рассматривается самоубийство. В ведомстве уточнили, что тело находилось в служебной машине на территории Одинцовского округа Московской области.

До этого Роман Старовойт был отстранен от должности министра транспорта указом президента России Владимира Путина. До своего назначения на этот пост в мае 2024 года он в течение шести лет занимал должность главы Курской области. Кроме того, Старовойт руководил «Росавтодором» с 2012 по 2018 год и работал заместителем министра транспорта.