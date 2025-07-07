Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 июля 2025 в 17:30

Вскрылись новые подробности смерти экс-министра Старовойта

Tesla Model X умершего экс-министра Старовойта принадлежала другому человеку

Tesla Model X P100D Tesla Model X P100D Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Автомобиль Tesla Model X P100D, принадлежавший бывшему министру транспорта Роману Старовойту, был приобретен в 2018 году у Анзора Зубкаева, занимавшего тогда должность первого заместителя Упрдор «Кавказ», сообщает Telegram-канал Mash. На протяжении всего периода эксплуатации машина использовалась по доверенности, которая регулярно продлевалась.

Для этого электромобиля по личному распоряжению Старовойта в Курске была установлена одна из первых зарядных станций. Она расположена на курской Красной площади.

Ранее появилась информация, что тело бывшего министра транспорта России было обнаружено в автомобиле на парковке в Подмосковье. К месту происшествия прибыла его личная охрана, которая и нашла его тело.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, основной версией гибели экс-министра рассматривается самоубийство. В ведомстве уточнили, что тело находилось в служебной машине на территории Одинцовского округа Московской области.

До этого Роман Старовойт был отстранен от должности министра транспорта указом президента России Владимира Путина. До своего назначения на этот пост в мае 2024 года он в течение шести лет занимал должность главы Курской области. Кроме того, Старовойт руководил «Росавтодором» с 2012 по 2018 год и работал заместителем министра транспорта.

Роман Старовойт
Минтранс
смерти
следствие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России призвали принять жесткие меры против пропаганды сатанизма
Трамп прокомментировал возобновление поставок оружия Украине
Скандал в Театре на Покровке. Директора уволили из-за гастролей в Курск?
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 8 июля, очень много злаков
Названа причина остановки поставок оружия от США Украине
В США рассказали, сколько территорий ДНР взято под контроль ВС РФ
Названы способы спастись в знойную жару без кондиционера и вентилятора
Глава Запорожской области рассказал о передаче украинцами данных о ТЦК
Маск решил покончить с Трампом: его новая партия сметет всех. РФ поможет?
Путин указом уточнил порядок прохождения военной службы в России
В Дагестане произошло массовое отравление
Президент Бразилии резко ответил на слова Трампа о пошлинах для стран БРИКС
«Где юмор?»: о чем шоу «Звезды в стендапе», как выступил Кологривый
Аэропорт Перми временно перестал работать
Отец Маска рассказал о своем заветном желании по поводу России
В Пулково решили отменить платный вход в «курилку»
8 июля: День Петра и Февронии. Семейные приметы и запреты дня
Пушилин рассказал о погибших в результате атаки ВСУ на Горловку
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 8 июля 2025 года
Драка в кафе, афера с квартирой, ДТП на BMW за 9 млн: как живет Смолов
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.