В МИД РФ заявили, что тема мирного договора с Японией закрыта

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Тема мирного договора с Японией для России закрыта, заявила в ходе брифинга представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что Москва будет следить за планами по размещению гиперзвуковых ракет США в Японии. По ее словам, размещение вооружений изменит ситуацию с безопасностью в регионе и повлияет на стратегическую стабильность в мире.

Начало их [планов] будет означать для нас качественное изменение региональной ситуации в области безопасности, которые будут иметь проекцию и на глобальную стратегическую стабильность, — заявила Захарова.

Посол РФ в Сеуле Андрей Кулик ранее заявил, что укрепление сотрудничества США, Южной Кореи и Японии в области безопасности и обороны, мотивированное сдерживанием КНДР, можно рассматривать как основу для будущего создания азиатской версии НАТО. По его предположениям, новый блок будет направлен на сдерживание Китая и России.

В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не хочет конфронтации и холодной войны в Индо-Тихоокеанском регионе, а также создания азиатского аналога НАТО. Он при этом указал на то, что Соединённые Штаты будут отстаивать собственные интересы, а также работать над реализацией нашего видения этого региона. Глава Пентагона подчеркнул, что подход США сводится к укреплению безопасности и расширению сотрудничества.