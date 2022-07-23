«Тает в карманах властей»: Кадыров о европейской помощи Украине Кадыров: европейская помощь Украине «тает в карманах властей» и не доходит до националистов

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Помощь, оказываемая Западом Украине, не доходит до националистов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. В своем Telegram-канале он написал, что деньги таинственным образом оседают в карманах властей.

Помощь, которая предназначалась националистам, должным образом до них не доходит, либо таинственным образом тает в карманах властей, а моральный дух прославленных укровояк всё ниже и ниже, — заявил Кадыров.

По его словам, западноевропейские страны приложили много усилий, чтобы «борьба до последнего украинца протекала в штатном режиме», однако она оборачивается для Киева «не самым лучшим образом». Кадыров заявил, что солдаты ВСУ покидают свои позиции, техника уничтожается, а брошенное оружие переходит в распоряжение союзных войск.

В таком положении дел нельзя упрекнуть Россию, указывает глава Чечни. По его словам, вскоре на Западе придумают новое «оправдание собственной глупости».

Одно мы знаем точно — наши войска неумолимо идут вперёд, освобождая захваченные территории, а вы продолжайте витать в своих облаках, — подытожил политик.

Ранее «Военкоры Русской Весны» сообщили, что американская РСЗО HIMARS появилась в распоряжении армии России. Ее могли продать «коррумпированные украинские военные» или захватить российские солдаты.