Помощь, оказываемая Западом Украине, не доходит до националистов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. В своем Telegram-канале он написал, что деньги таинственным образом оседают в карманах властей.
Помощь, которая предназначалась националистам, должным образом до них не доходит, либо таинственным образом тает в карманах властей, а моральный дух прославленных укровояк всё ниже и ниже, — заявил Кадыров.
По его словам, западноевропейские страны приложили много усилий, чтобы «борьба до последнего украинца протекала в штатном режиме», однако она оборачивается для Киева «не самым лучшим образом». Кадыров заявил, что солдаты ВСУ покидают свои позиции, техника уничтожается, а брошенное оружие переходит в распоряжение союзных войск.
В таком положении дел нельзя упрекнуть Россию, указывает глава Чечни. По его словам, вскоре на Западе придумают новое «оправдание собственной глупости».
Одно мы знаем точно — наши войска неумолимо идут вперёд, освобождая захваченные территории, а вы продолжайте витать в своих облаках, — подытожил политик.
Ранее «Военкоры Русской Весны» сообщили, что американская РСЗО HIMARS появилась в распоряжении армии России. Ее могли продать «коррумпированные украинские военные» или захватить российские солдаты.