Судья КС РФ ушел в отставку Конституционный суд России принял отставку своего члена Арановского

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Константин Арановский

Конституционный суд Российской Федерации (КС РФ) прекратил полномочия своего члена Константина Арановского, говорится на сайте органа. 27 сентября он стал судьей КС РФ в отставке.

Конституционный суд рассмотрел личное заявление судьи КС РФ Константина Арановского об отставке до достижения им предельного возраста пребывания в соответствующей должности и удовлетворил его, — сказано в сообщении.

Арановский стал судьей КС 3 марта 2010 года. Его назначил президент Дмитрий Медведев. После его отставки, помимо председателя и его заместителя, в суде осталось восемь судей.

Арановский стал известен благодаря своему «особому мнению» о том, что СССР — «незаконно созданное государство» и что РФ не должна выступать его правопреемником «репрессивно-террористических» деяний. Но это заявление не имело никаких легальных последствий, так и оставшись мимолетной газетной сенсацией.

Идею Арановского раскритиковали лидер КПРФ Геннадий Зюганов, предприниматель Павел Грудинин и пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.