Студентка попросила Путина взять ее на работу

Фото: Пресс-служба мэра Москвы

Встреча с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества

Студентка МГУ в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в центре «Воробьевы горы» попросила главу государства рассмотреть ее кандидатуру для работы в администрации. Девушка уточнила, что является уроженка Краснодарского края, поэтому хотела бы пойти по стопам губернатора Вениамина Кондратьева. Чиновник прежде тоже был сотрудником президентской администрации, передает РИА Новости. Путин кандидатуру отвергать не стал. Более того, президент пообещал «дать наводку в кадровой службе».

А почему именно в администрацию президента? Много направлений, чтобы родину поддержать — МИД есть, крупные компании, работающие по всему миру... Вам еще несколько лет учиться... Я обязательно дам на вас наводку в кадровую службу, — ответил студентке президент.

Путин уточнил, что решение этого вопроса будет во многом зависеть от того, как девушка закончит вуз.

Ранее Владимир Путин подписал указ о включении борьбы с нецензурными словами и излишним использованием иностранной лексики в Основы государственной культурной политики. Новым пунктом дополнен раздел, о мерах языковой политики.

Документ был опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.