Путин поручил бороться с излишней иностранной лексикой Путин включил в задачи госполитики борьбу с излишней иностранной лексикой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ о включении борьбы с нецензурными словами и излишним использованием иностранной лексики в Основы государственной культурной политики. Новым пунктом дополнен раздел, о мерах языковой политики. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Защита и поддержка русского языка как государственного языка РФ, обеспечение соблюдения норм современного русского литературного языка (в том числе недопущение нецензурной лексики) и противодействие излишнему использованию иностранной лексики, — говорится в указе.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о недопустимости использования иностранных слов, которые имеют аналоги в русском языке. Запрет касается использования русского языка как государственного. Проект закона предусматривает контроль за «соблюдением должностными лицами органов и организаций, гражданами РФ норм современного русского литературного языка».

Ранее главный редактор сайта «Грамота.ру» Владимир Пахомов рассказал NEWS.ru, что предложения защитить русский язык высказывались «и 200 лет назад, и 100 лет назад, и 50 лет назад». Он напомнил, что русский язык «всегда охотно впитывал слова из других языков, никогда наглухо не закрывался — перерабатывал, оставлял то, что нужно, и выбрасывал то, что ненужно».