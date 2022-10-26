Ряд иностранных слов предложили запретить использовать на госуровне

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Правительство внесло в Госдуму законопроект о недопустимости использования иностранных слов, которые имеют аналоги в русском языке. Запрет касается использования русского языка как государственного. Согласно инициативе, размещенной в базе законодательной деятельности ГД, проект закона предусматривает контроль за «соблюдением должностными лицами органов и организаций, гражданами РФ норм современного русского литературного языка».

Проект <...> предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях. Указанная проектируемая норма направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов, — сказано в тексте инициативы.

В проекте закона подчеркнута объединяющая роль русского языка как государственного языка РФ в едином многонациональном государстве.

Ранее главный редактор сайта «Грамота.ру» Владимир Пахомов рассказал NEWS.ru, что предложения защитить русский язык высказывались «и 200 лет назад, и 100 лет назад, и 50 лет назад». Собеседник напомнил, что русский язык «всегда охотно брал слова из других языков, никогда наглухо не закрывался — перерабатывал, оставлял то, что нужно, и выбрасывал то, что ненужно».