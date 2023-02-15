Стало известно, зачем сенаторов вызвали на заседание 22 февраля Сенатор Тимченко: заседание Совфеда 22 февраля будет посвящено интеграции новых регионов РФ

Фото: Совет Федерации

Члены Совета Федерации в ходе внеочередного заседания 22 февраля обсудят вопросы правовой интеграции субъектов, присоединенных к территории России в прошлом году, заявил в беседе с РИА Новости глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко. Он подчеркнул, что новые меры должны быть приняты до 1 марта.

На заседании 22 февраля планируется рассмотреть законы об интеграции новых регионов в правовое поле РФ, которые должны быть приняты до 1 марта, — сказал Тимченко.

Также информацию о проведении заседания Совфеда 22 февраля подтвердил в беседе с NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. При этом конкретную тематику совещания он назвать не смог.

22 февраля, да, мы будем собираться. Я знаю, об этом нам сообщили: 22 февраля в 15:00 будет заседание Совфеда. Я так понимаю, сначала будет заседание Думы, а потом наше. Какие будут вопросы — неизвестно, даже примерно неизвестно, — сказал Цеков.

Сенатор Николай Журавлев рассказал РИА Новости, что заседание было перенесено с 1 марта в связи со срочным принятием изменений в бюджетное и налоговое законодательство.

До внеочередного заседания сенаторы соберутся сегодня, 15 февраля. Следующая их встреча должна пройти 1 марта.

Ранее источник РИА Новости в Совете Федерации сообщил, что членов Федерального собрания России вызвали на внеочередное заседание 22 февраля. По его словам, мероприятия будут проходить отдельно для депутатов Госдумы и сенаторов из Совфеда.