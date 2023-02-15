Госдуму и Совфед вызвали на внеплановое заседание РИА Новости: Госдума и Совфед проведут внеплановое заседание 22 февраля

Фото: Совет Федерации

Членов Федерального собрания России вызвали на внеочередное заседание, заявил РИА Новости источник в Совете Федерации. По его словам, мероприятия будут проходить отдельно для депутатов Госдумы и сенаторов из Совфеда.

Мы получили сообщение, что 22 февраля состоится заседание палаты. С утра — Госдума, в 15:00 — мы, — поделился собеседник агентства.

При этом глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с NEWS.ru заявил, что анонсированное совещание не является внеплановым для депутатов ГД. По его словам, 22 февраля пройдет обычное пленарное заседание.

Для нас 22 февраля — плановое пленарное заседание. Вопросы будут известны, когда пройдет совет Думы 20-го числа, тогда будет сформирована повестка дня. Это плановая работа, вопросы, которые будут подготовлены комитетами ко второму чтению, первому или третьему чтению, — сказал Нилов.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин обратится к Федеральному собранию 21 февраля в Гостином Дворе, сделав акцент на текущей ситуации — военной операции на Украине, экономике и социальной сфере. По словам Пескова, в настоящее время еще не принято решение о том, будут ли аккредитовывать иностранных журналистов на мероприятие.

10 февраля РБК со ссылкой на три источника сообщил, что 22 февраля в Кремле планируют проведение масштабного митинга — концерта. Ожидается, что в мероприятии примет участие президент России Владимир Путин. Наиболее вероятное место проведения митинга — «Лужники». Мероприятие может стать своего рода продолжением послания Федеральному собранию.