РБК: в Кремле запланировали митинг-концерт после послания Путина

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Кремле на 22 февраля планируют проведение масштабного митинга-концерта, передает РБК со ссылкой на три источника. Ожидается, что в мероприятии примет участие президент России Владимир Путин.

Наиболее вероятное место проведения митинга — «Лужники». Мероприятие может стать своего рода продолжением послания Федеральному собранию. Помимо концерта могут организовать несколько площадок на военно-патриотическую тематику.

Источник РИА Новости в парламенте сообщил, что митинг-концерт может состояться в «Лужниках» 22 февраля. По словам собеседника агентства, в нем примут участие около 200 тысяч человек. Он также отметил, что митинг может посетить Путин.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на запрос РБК сообщил, что ему «пока нечего сказать» о мероприятии.

В конце декабря прошлого года Путин заявил, что не состоявшееся послание Федеральному собранию пройдет в начале 2023-го. По его словам, из-за большой динамики событий трудно зафиксировать конкретную дату проведения мероприятия.

Ранее появились сообщения, что мероприятие может состояться 20–21 февраля. Говоря о дате прямой линии, Песков неоднократно заявлял, что она пока не определена и о ней сообщат дополнительно. В 2021 году это мероприятие длилось 3 часа 42 минуты. За это время Путин успел ответить на 68 вопросов.