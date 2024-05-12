В ГД раскрыли, почему Путин решил назначить Белоусова министром обороны Депутат Говырин: Белоусов должен устранить разногласия военных и промышленников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Белоусов

Депутат Госдумы Алексей Говырин в разговоре с NEWS.ru предположил, что бывший вице-премьер РФ Андрей Белоусов, чью кандидатуру президент РФ Владимир Путин предложил в качестве нового министра обороны России, призван устранить возможные противоречия между военными и промышленниками. По мнению парламентария, Белоусов обладает незаменимым опытом экономиста-государственника.

Трудно найти более уважаемого и промышленниками, и банкирами, и железнодорожниками, и судостроителями, и оборонщиками экономиста-государственника, настоящего патриота, который может с умом наладить эффективное взаимодействие всех перечисленных сфер при тех вызовах, которые стоят перед нашим государством сегодня, — считает Говырин.

По словам Говырина, учитывая отношения со странами НАТО, нужна «слаженная работа по снабжению российской армии и финансированию приграничных территорий». По словам депутата, для решения данной задачи «потомственный ученый-экономист с большой буквы просто незаменим».

Для снабжения нашей армии в зоне СВО, войск в целом, трансформации промышленности «на военные рельсы» ему предстоит устранить разногласия между военными и промышленниками. Никаких разногласий между ведомствами, армией, снабжением, банковским сектором, предпринимателями, предприятиями ОПК быть не должно, — считает Говырин.

Собеседник также назвал Белоусова человеком, принимающим взвешенные решения, который «никогда не отторгает чью-то точку зрения».

Ранее Путин подписал указ, согласно которому Николай Патрушев был освобожден от должности секретаря Совета безопасности РФ. Его место занял Шойгу, которого сняли с поста главы Минобороны РФ. Новым министром обороны страны глава государства предложил назначить Белоусова, который до этого работал первым вице-премьером.

По словам Пескова, Путин хотел видеть на должности главы МО РФ гражданского человека с целью внедрения инноваций в ведомство. По его словам, кандидатура Белоусова для этого подходит лучше всего.

Шойгу, в свою очередь, как новый секретарь Совета безопасности РФ будет также заместителем Путина в Военно-промышленной комиссии и куратором работы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.