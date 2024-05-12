В Кремле пояснили идею назначить главой МО РФ человека без воинского звания Песков: Путин решил назначить на должность главы МО гражданского человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Белоусов, 2019 год

Президент России Владимир Путин хотел видеть в должности главы Минобороны гражданского человека с целью внедрения инноваций в ведомство, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, кандидатура Андрея Белоусова для этого подходит лучше всего, передает ТАСС.

Сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций, больше открыт для максимально оперативного внедренчества. Поэтому на нынешнем этапе президент принял решение о том, чтобы Министерство обороны возглавил гражданский человек, — отметил Песков.

Как добавил пресс-секретарь, Белоусов является человеком, который успешно возглавлял Министерство экономического развития России, поэтому его нельзя назвать простым гражданским чиновником. По этой причине Путин остановил свой выбор именно на этой кандидатуре, констатировал он.

Ранее российский лидер подписал указ, согласно которому Николай Патрушев был освобожден от должности секретаря Совета безопасности РФ. Документ вступил в силу с момента подписания. На пост секретаря Совбеза РФ назначили Сергея Шойгу.

До этого Путин внес на рассмотрение кандидатуры Сергея Нарышкина на должность главы СВР, а Александра Бортникова — на пост руководителя ФСБ, сообщал Совфед. Также президент предложил оставить на посту главы Росгвардии Виктора Золотова.