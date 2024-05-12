Шойгу сняли с должности главы Минобороны Путин назначил Шойгу на должность секретаря Совбеза России

Президент России Владимир Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России, передает пресс-служба Кремля. Уточняется, что экс-глава Минобороны РФ будет курировать работу ФСВТС России. Указ президента вступает в силу в день подписания.

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О Секретаре Совета Безопасности Российской Федерации». Назначить Шойгу Сергея Кужугетовича Секретарем Совета Безопасности Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Шойгу будет заместителем главы государства в Военно-промышленной комиссии и куратором работы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. По словам пресс-секретаря президента РФ, которые приводит ТАСС, чиновник «глубоко погружен» в такую работу.

Он в должности секретаря Совбеза будет одновременно заместителем президента в комиссии по ВПК, и он глубоко погружен в эту работу, он прекрасно знает темпы производства военно-промышленной продукции по конкретным предприятиям, часто посещает эти предприятия, — уточнил Песков.

Ранее стало известно, что Владимир Путин внес на рассмотрение кандидатуры Сергея Нарышкина на должность главы СВР, а Александра Бортникова на пост руководителя ФСБ. Также российский лидер предложил оставить на посту главы Росгвардии Виктора Золотова.

Кроме того, директором Федеральной службы охраны может остаться Дмитрий Кочнев. На должность начальника Главного управления специальных программ президента предложен Александр Линц.