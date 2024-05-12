Песков раскрыл, чем еще будет заниматься Шойгу на новом посту Песков: Шойгу как секретарь СБ РФ будет также курировать ФСВТС и ВПК

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Сергей Шойгу

Экс-глава Минобороны России Сергей Шойгу как новый секретарь Совета безопасности РФ будет также заместителем президента РФ Владимира Путина в военно-промышленной комиссии и куратором работы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он напомнил, что ФСВТС была выведена из подчинения Минобороны в прямое подчинение главы государства, передает ТАСС.

Что касается Сергея Кужугетовича Шойгу, он в должности секретаря Совбеза будет одновременно заместителем президента в комиссии по ВПК, и он глубоко погружен в эту работу, он прекрасно знает темпы производства военно-промышленной продукции по конкретным предприятиям, часто посещает эти предприятия, — сказал Песков.

12 мая Путин подписал указ, согласно которому Николай Патрушев был освобожден от должности секретаря Совета безопасности РФ. Его место занял Шойгу, которого сняли с поста главы Минобороны РФ. Новым министром обороны страны глава государства предложил назначить Андрея Белоусова, который до этого работал первым вице-премьером.

По словам Пескова, Путин хотел видеть на должности главы МО РФ гражданского человека с целью внедрения инноваций в ведомство. По его словам, кандидатура Белоусова для этого подходит лучше всего.

Путин также предложил переназначить на пост главы МИД РФ действующего главу ведомства Сергея Лаврова. Сенаторы обсудят данный вопрос на заседаниях комитетов и СФ 13 и 14 мая. Кроме того, российский лидер внес на рассмотрение кандидатуры Сергея Нарышкина на должность главы СВР, а Александра Бортникова — на пост руководителя ФСБ. Также российский лидер предложил оставить на посту главы Росгвардии Виктора Золотова.